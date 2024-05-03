رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول رقم قياسي في مباراة فريقه ضد نظيره توتنهام، والمقرر إقامتها في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسيلاقي محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول نظيره توتنهام، مساء بعد غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ36 ببطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب «آنفيلد».

وساهم قائد منتخب مصر خلال آخر 13 مواجهة ضد توتنهام بمسابقة الدوري الإنجليزي في 9 أهداف، بواقع (8 أهداف، وتمريرة حاسمة).

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وفي حال سجل الفرعون المصري هدفًا في مباراة توتنهام المقبلة، سيكون هذا الهدف هو التاسع له، ما يجعله يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بقميص الريدز.

وسيتجاوز محمد صلاح، حال تسجيله هدفًا في شباك توتنهام الرقم القياسي لفريقه البالغ 8 أهداف، والذي يحمله أيضًا روجر هانت والسير كيني دالجليش وإيان راش.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 75 نقطة، فيما يتواجد فريق توتنهام في المركز الخامس، برصيد 60 نقطة.