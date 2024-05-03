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ميتروفيتش يوقع على المساهمة 41 مع الهلال بعد هدفه في التعاون بـ الدوري السعودي

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ميتروفيتش - الهلال - الاتحاد - كأس الملك السعودي

ميتروفيتش - الهلال - الاتحاد - كأس الملك السعودي

نجح ميتروفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في التوقيع على المساهمة رقم 41 مع الزعيم، بعد هدفه أمام التعاون.

وسجل ميتروفيتش هدف الهلال الأول في الدقيقة 40 من صناعة ميشيل ديلجادو، في شباك التعاون، خلال المباراة المقامة حاليًا في بطولة الدوري السعودي.

وشارك ميتروفيتش، مع نادي الهلال خلال الموسم الحالي، خلال 37 مباراة، وساهم خلالهم بـ41 هدف، حيث سجل 34 هدفًا، وصنع 7 آخرين.

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واستطاع ميتروفيتش أن يسجل في جميع البطولات، كما أنه هداف الفريق في جميع البطولات، بالإضافة إلى أنه يعد ثاني هدافي دوري ابطال آسيا، وثاني هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

وحتى الآن يتقدم الهلال بهدفين دون مقابل أمام نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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