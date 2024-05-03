الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد صبحي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق الأول بالنادي محمد صبحي.

وقال أسامة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "الفترة الحالية تشهد تحسن في حالة محمد صبحي حارس الفريق".

وأضاف: "اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي، للتخلص من إصابة العضلة الخلفية التي يعاني منها".

وتابع: "محمد صبحي أصبح قريباً من إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به، ليصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في الفترة المقبلة".

وأجرى صبحي مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مع صبحي قبل بداية المران، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

ويستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره سموحة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.