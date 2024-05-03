تفاصيل جلسة نصر أبو الحسن مع لاعبي الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على زيارة معسكر الفريق المقام بالإسكندرية، لدعم اللاعبين قبل مباراة فاركو، المقرر لها غدا، السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري الممتاز.



جاء زيارة رئيس النادي لمعسكر الفريق، للرفع من روحهم المعنوية، ودعمهم لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.



وعقد أبو الحسن جلسة مع اللاعبين بحضور الكابتن عماد سليمان، المشرف العام على الفريق، و إيهاب جلال، المدير الفني للفريق.



وأكد أبو الحسن خلال جلسته باللاعبين، على دعم مجلس الإدارة لهم، وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق نتائج ترضي طموح عشاق الإسماعيلي، خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح رئيس النادي خلال جلسته باللاعبين، أن مجلس الإدارة يعمل تذليل كافة الصعوبات أمام الفريق، من أجل تحقيق أفضل النتائج واستعادة مكانة الإسماعيلي الطبيعية.