الاتحاد السعودي يعلن تفاصيل إصابة أحمد حجازي وحمد لله

أعلن نادي الاتحاد السعودي تفاصيل إصابة الدولي المصري المدافع أحمد حجازي والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله اللذان تعرضا لها في مباراة الهلال.

وكان حجازي وحمدالله قد تعرضا للإصابة خلال مباراة الفريق ضد الهلال في دور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، عبد الرزاق حمد الله يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، في حين تعرض أحمد حجازي لإلتواء في مفصل القدم.

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ويلاقي العميد نظيره أبها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة.

وودع فريق الاتحاد بطولة كأس الملك السعودي من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام الهلال.

وجاء تشكيل الاتحاد لمباراة أبها كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: سعد آل موسي، حسن كادش، فواز الصقور، تركي الجعدي

الوسط: فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، نجولو كانتي

الهجوم: جوتا، صالح العمري، رومارينهو