ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد مباريات اليوم

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين لموسم 2023-2024، بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة.

وشهدت الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، تحقيق الاتحاد السكندري الفوز على بلدية المحلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وافتتح أهداف المباراة، اللاعب كريستوفاو مابولولو، لصالح الاتحاد السكندري، في الدقيقة 42، أحرزه من ركلة جزاء.

وتعادل هشام صلاح، لفريق بلدية المحلة في الدقيقة 63 من أحداث المباراة، وذلك عن طريق الخطأ في مرماه.

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ونجح عبد الغني محمد، في خطف هدف الفوز لفريق الاتحاد السكندري الإسماعيلي ي الدقيقة 76، ليخطف 3 نقاط ثمينة.

كما حقق فريق المقاولون العرب الفوز على حساب نظيره نادي زد، بنتيجة هدف وحيد أحرزه عمار حمدي في الدقيقة 16.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز برصيد 38 نقطة.

2- المصري 34.

3- زد 33.

4- الاتحاد السكندري 32.

5- الاتحاد السكندري 29.

6- طلائع الجيش 28.

7- سموحة 28.

8- الجونة 28.

9- مودرن فيوتشر 26.

10- سيراميكا كليوباترا 25.

11- الأهلي 24.

12- الزمالك 24.

13- الإسماعيلي 19.

14- بلدية المحلة 19.

15- البنك الاهلي 18.

16- المقاولون العرب 15.

17- فاركو 13.

18- الداخلية 11.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا.

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف.

3- أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8.

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8.

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7.

5- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 7.

6- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 6.

7- كريم بامبو، البنك الأهلي، 6.

8- أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا، 6.

9- ياو أنور، البنك الأهلي، 5.

10- أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 5.

11- ابراهيم عادل، بيراميدز، 5 .

12- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5.