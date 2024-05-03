اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة أحمد حجازي وموقفه من مباراة أبها بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن اتحاد جدة السعودي غياب مدافعه المصري، عن المشاركة في مباراة الفريق أمام أبها اليوم بالدوري السعودي للمحترفين.

ويلاقي فريق اتحاد جدة نظيره أبها اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لفريق اتحاد جدة، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "إن إصابة حجازي عبارة عن إلتواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى".

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة.