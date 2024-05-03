"عودة خالد عبد الفتاح ونيدفيد".. قائمة الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قائمة الفريق النهائية لمواجهة الجونة غداً ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة المارد الأحمر استعداداً للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد عبد المنعم، خالد عبدالفتاح ، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، كوكا، عمرو السولية، أكرم توفيق، حسين الشحات، رضا سليم وكريم نيدفيد بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

ويدخل الأهلي اللقاء، وهو يحتل الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، جمعهم من 12 مباراة خاضهم بالمسابقة.