"فريق كامل".. 11 لاعبا خارج قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة غداً بالدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي الجونة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، والذي وصل عددهم إلى 11 لاعبا.

ويكشف موقع الخليج 365 في السطور التالية، أسباب غياب 11 لاعبا عن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة غداً.

وجاء استبعاد الثلاثي محمد الشناوي وحمزة علاء وياسر إبراهيم لعدم الجاهزية الفنية.

ويغيب أحمد عبد القادر، عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الإسماعيلي الماضي.

واستبعاد محمد الضاوي كريستو وطاهر محمد وأليو ديانج وكريم فؤاد ومحمد مجدى أفشة لأسباب فنية، فيما جاء غياب رامي ربيعة عن القائمة للإيقاف، بسبب تراكم الإنذارات.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح ، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، كوكا، عمرو السولية، أكرم توفيق، حسين الشحات، رضا سليم وكريم نيدفيد بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب الإسماعيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، جمعهم من 12 مباراة خاضهم بالمسابقة.