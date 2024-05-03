"اجتماع كولر وفقرات بدنية".. كواليس مران الأهلي الختامي استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الجونة غداً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل الانتقال إلى ‏التدريبات البدنية والخططية في الملعب.‏

كما عقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بالاستعداد للمباراة، التي تقام في السابعة مساء غد على ستاد "القاهرة الدولي".‏

ويذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب الإسماعيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، جمعهم من 12 مباراة خاضهم بالمسابقة.