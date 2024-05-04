ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة لمواجهة من العيار الثقيل والتي تجمعه بنظيره جيرونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.



ويبحث البارسا عن تحقيق الفوز من أجل الانفراد بوصافة الليجا، وذلك للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة مواجهة جيرونا، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إينيجو مارتينيز - رونالد أراوخو - جول كوندي.

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - بيدري.

خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

موعد مباراة برشلونة وجيرونا والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة برشلونة أمام جيرونا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت في المباراة التي يشهدها ملعب مونتيليفي.

بينما تُذاع مباراة برشلونة أمام جيرونا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي والمواسم السابقة.

يذكر أن جيرونا نجح في تحقيق الفوز على برشلونة في مباراة الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "مونتجويك" بأربعة أهداف مقابل هدفين.