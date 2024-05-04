مدرب جيرونا: سنقاتل أمام برشلونة للتأهل لدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ميشيل سانشيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا، على أن فريقه سيقاتل أمام برشلونة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا خلاف الموسم المقبل، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسم الحالي.



وشدد سانشيز على أنه لا يفكر في أن يصبح افضل فريق كتالوني، لكنه يرغب في التوغجد في الشامبيونزليج الأوروبي.

وتحدث سانشيز في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، لا أفكر في أن أصبح أفضل فريق كتالوني، سنقاتل من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "هناك العديد من الأطفال من جيرونا، وربما يكون آباؤهم أو أجدادهم من برشلونة، إذا فزنا فسيقولون لك إننا أفضل فريق في كاتالونيا، لكن هدفنا مختلف".

بينما رد على سعي برشلونة للثأر من نتيجة الدور الأول، فقال: "لا أظن ذلك، أنا مقتنع أن برشلونة أعطى أهمية كبيرة للمباراة لأننا، علاوة على ذلك، قريبون جدًا منهم (في الجدول)، لكنني لا أعتقد أنهم سيكونون أكثر تركيزًا مما كانوا عليه في مباراة الذهاب".

وأتم سانشيز تصريحاته: "بالطبع، كأس السوبر هدفنا بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا، نريد أن نترك إرثًا عبارة عن أن الدوري الذي توج به الريال هو الذي خسر فيه مباراة واحدة فقط، وذلك أمامنا".

الجدير بالذكر أن جيرونا فاز على برشلونة في مباراة الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "مونتجويك" بأربعة أهداف مقابل هدفين.