موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع برشلونة أمام نظيره جيرونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المتوقع أن تشهد مواجهة برشلونة أمام جيرونا إثارة ومتعة كبيرة، خاصة وأن الفريقان يبحثان عن اللعب في دوري أبطال أوروبا وهما يتنافسان على وصافة الليجا الإسبانية.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة أمام جيرونا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت في المباراة التي يشهدها ملعب مونتيليفي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

تُنقل مباراة برشلونة أمام جيرونا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي والمواسم السابقة.

يذكر أن جيرونا نجح في تحقيق الفوز على برشلونة في مباراة الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "مونتجويك" بأربعة أهداف مقابل هدفين.