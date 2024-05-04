سبورتنج بطل دورى الرواد عقب الفوز علي وادى دجلة بخماسية

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق نادى سبورتنج ببطولة الدورى العام للرواد والتي أقيمت لاول مرة تحت إشرف وتنظيم منطقة الإسكندرية لكرة القدم وتصدر سبورتنج الدورى بعد الفوز علي وادى دجلة بخماسية نظيفة في اخر مباريات الدورى

وقام الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منطقة الاسكندرية لكرة القدم بتسليم كأس البطولة لفريق سبورتنج ، الي جانب الدروع التذكارية والميداليات الي الفرق المشاركة في البطولة الأولي لدورى الرواد في حضور الكابتن حسن اسماعيل المدير التنفيذى لمنطقة الإسكندرية

ومن جانبه قال عامر حسين ان بطولة دورى الرواد لها جماهيرية كبيرة فى هذا القطاع العريض وتقوم بإثراء الحركة الرياضية والتنافسية بين الرواد بمختلف أندية الجمهورية

وأشار الى أن دورى الرواد كل عام يزداد قوة بالفرق المشاركة بالبطولة