حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن مصير مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خميس إن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" بإيقاف تونس، لن يؤثر على مباراة الأهلي والترجي ببطولة دوري ابطال إفريقا.

‏‎ويلعب الأهلي مع الترجي التونسي على ملعب "رادس" يوم 18 مايو الجاري، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

‏‎وأوضح حازم خميس في حواره لبرنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة cbc أن قرار "الوادا" لن يؤثر على إقامة مباراة الأهلي والترجي، مضيفا أن اللقاء سيقام بشكل طبيعي.

وأكد خميس أن القرار يتم تطبيقه على الأحداث التي يتم تحديد موعدها بعد صدور القرار، لكن مباراة الترجي والأهلي موعدها محدد قبل صدور القرار.

‏‎وأضاف خميس: "رفع الإيقاف عن تونس سيتم بعد الالتزام بالكود الدولي لمكافحة المنشطات".