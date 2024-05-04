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جوميز يطيح بـ شيكابالا من الزمالك.. مفاجأة مدوية

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شيكابالا - الزمالك

شيكابالا - الزمالك

فجر الإعلامي إبراهيم سعيد مفاجأة مدوية بخصوص رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك في الإطاحة بـ محمود شيكابالا قائد الأبيض.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أعلن تجديد عقد «شيكابالا»، قائد الفريق الأبيض الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لمدة موسمين مقبلين، وذلك في شهر فبراير الماضي.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية: “محمود عبد الرازق “شيكابالا” سيكون خارج أسوار القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

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وتابع: “جوزيه جوميز المدير الفني قرر رحيل قائد الزمالك بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

وكان الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك قد قال أمس في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي، أن شيكابالا تعرض لإصابة قوية في العضلة الأمامية.

وأكد طبيب الأبيض، أن قائد الفريق سيغيب عن الملاعب لمدة من 4 لـ 6 أسابيع، وذلك بسبب البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه في الوقت الحالي وسيكون خارج الحسابات في مباراة نهائي الكونفدرالية، أمام نهضة بركان المغربي”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة ضمن مسابقة يوم الأحد المقبل.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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