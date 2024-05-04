بقيادة موسيماني.. الاتحاد يخسر من أبها بثلاثية ويواصل السقوط في الدوري السعودي

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السقوط في مسابقة دوري روشن السعودي بعد الهزيمة من أبها بثلاثية، في الجولة 30.

وخسر فريق الاتحاد من نظيره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

افتتح البولندي كريتشوفياك أهداف المباراة لصالح أبها في شباك العميد في الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني من ركلة جزاء.

اقرأ أيضا.. الهلال يحقق أرقامًا تاريخية بعد الفوز على التعاون في الدوري السعودي

وتعادل لفريق الاتحاد اللاعب فيلبي جوتا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء تصدى لها الحارس وأكمل اللاعب الكرة في الشباك.

وتقدم بالهدف الثاني لصالح أبها اللاعب حسن العلي في الدقيقة 69، وأضاف فابيان نوجويرا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة تجمد رصيد فريق الاتحاد عند النقطة 50 محتلًا بها المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

فيما يحتل فريق أبها المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.