برشلونة يبحث عن رد الاعتبار أمام جيرونا في الدوري الإسباني الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة حول العالم على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع برشلونة أمام نظيره جيرونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

و تشهد لقاءات برشلونة أمام جيرونا إثارة ومتعة كبيرة داخل البساط الأخضر ، خاصة وأن الفريقان يبحثان عن اللعب في دوري أبطال أوروبا وهما يتنافسان على وصافة الليجا الإسبانية.

واستطاع جيرونا تحقيق الفوز على برشلونة في مباراة الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "مونتجويك" بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وتنطلق صافرة أحداث مباراة برشلونة أمام جيرونا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم السبت في المباراة التي يشهدها ملعب مونتيليفي.



وتذاع مباراة برشلونة أمام جيرونا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي والمواسم السابقة.