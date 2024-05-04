للمرة الأولى في الموسم.. بسيوني يدير لقاء الأهلي والجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والجونة، للحكم محمود بسيوني، ويقام اللقاء في السابعة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 21.

ويعاونه كلا من، وائل شعبان مساعد أول، أحمد رشدي مساعد ثاني، وإبراهيم محمد حكما رابعا، ويأتي محمود ناجي على تقنية الفيديو، ويعاونه محمد أبو الرجال.

وتعد هذه المباراة الأولى التي يديرها بسيوني للأهلي والجونة، خلال الموسم الحالي في الدوري المصري، وأدار الأول 6 مباريات خلال الموسم الحالي، أشهر خلالها 29 بطاقة صفراء و 3 بطاقات حمراء، ولم يحتسب أي ركلة جزاء.