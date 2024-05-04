الأهلي vs الجونة .. موعد مباراة اليوم بالدوري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم السبت أمام نظيره الجونة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 24 نقطة جمعها من خوض 12 مباراة فقط حيث حقق 7 انتصارات و3 تعادلات فيما نال هزيمتين، فيما يتواجد الجونة في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة الأهلى والجونة

تنطلق صافرة مباراة الأهلى والجونة بالدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والجونة

وتذاع مباراة الأهلى والجونة في الدوري المصري بشكل حصري عبر قناة “ ON Time Sports 1 HD ” بصوت المعلق أيمن الكاشف.

وكان الأهلي حقق فوزًا مهمًا على نظيره فريق الإسماعيلي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة دوري Nile.

وضمت قائمة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للشياطين الحمر لمواجهة الجونة كل من ..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: علي معلول - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال.

في خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - إمام عاشور - رضا سليم - كريم نيدفيد - بيرسي تاو - حسين الشحات.

في خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود كهربا - وسام أبو علي.