اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة نارية بنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - تقام مساء اليوم السبت مباراة قمة نارية بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات، على صالة النادي الأهلي بالقاهرة.

الأهلي يسعى لتأكيد الهيمنة:

يسعى الأهلي إلى الفوز باللقاء وحسم اللقب وتأكيد هيمنته على عرش اللعبة محليًا وأفريقيًا بعدما حصد كل البطولات المحلية في الموسم الحالي بثلاثية السوبر والدوري وكأس مصر.

الزمالك يبحث عن الاحتفاظ باللقب:

في حين يسعى فريق سيدات طائرة الزمالك إلى الفوز باللقاء من أجل الاحتفاظ بلقب أفريقيا الذي توج به الفريق في الموسم الماضي، للمرة الأولى، وإنقاذ الموسم ببطولة واحدة، بعدما خسر الفريق كل البطولات هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك:

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك على صالة الأمير عبدالله الفيصل في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وكان فريق طائرة سيدات الزمالك تأهل إلى الدور النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، بعد فوزه على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3- 1، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

بينما تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على ‏فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في الدور نصف النهائي‎.‎

‏‎