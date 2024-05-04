ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة جيرونا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة، لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، مع نظيره جيرونا في المباراة التي تجمعهما علي ملعب "مونتيليفي" ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

معلق مباراة برشلونة وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: جوندوجان، كريستنسن، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

ويحتل برشلونة المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة من 33 مباراة بواقع 22 انتصارا و7 تعادلات و4 هزائم، بينما يأتي فريق جيرونا في المركز الثالث برصيد 71 نقطة من 33 مباراة بواقع 22 انتصار و 5 تعادلات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.