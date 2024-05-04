كأس أوروبا: غوارديولا يرشّح إنكلترا للمنافسة على اللقب

الرياص - اسماء السيد - لندن: رشّح الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي منتخب إنكلترا لكرة القدم للمنافسة على لقب كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل في ألمانيا، بحال سار على خطى فريقه الذي هيمن على الدوري الإنكليزي في السنوات الماضية.

وبعد عدّة محاولات قريبة، قاد غوارديولا فريقه المملوك إماراتياً، إلى لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وذلك للمرّة الأولى في تاريخه.

ويشعر مدرّب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق، ان المدرّب غاريث ساوثغيت بمقدوره القيام بالأمر عينه مع منتخب "الأسود الثلاثة"، وذلك بعد عدة محاولات قريبة على الصعيدين القاري والدولي.

بلغ نصف نهائي مونديال روسيا 2018 وربع النهائي في قطر 2022، وكان قريباً للغاية من حصد لقب كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه صيف 2021، بيد انه سقط بركلات الترجيح أمام إيطاليا في النهائي.

قال غوارديولا لمراسلين الجمعة "هم جيّدون حقاً. لا يتعلّق الأمر فقط بموهبة المهاجمين، بل بالتشكيلة بأكملها وغاريث يعلم تماماً ما يحب عليه فعله".

تابع "أشعر، والجميع لديه هذا الشعور، ان المنتخب الإنكليزي، من الاحداث الأخيرة، كأس عالم وكأس أوروبا، يتقدّم وهو قريب حقاً. لقد خسروا مباراة نهائية ونصف نهائي".

أردف المدرّب الفذّ "عندما تصل إلى هذه المراحل كل سنتين، سيحصل الامر في نهاية المطاف. الأمر مشابه لنا تقريباً، كنا قريبين جداً، وفي النهاية رفعنا اللقب".

الشغف الانكليزي

ورأى غوارديولا ان الشغف الانكليزي باللعبة الذي حمّل اللاعبين الضغط في كثير من الأحيان، سيكون عاملاً إيجابياً هذه المرّة "أرى ردّ الفعل عندما يخوضون كأس أوروبا أو كأس العالم، الناس تصاب بالجنون في الشوارع. يصابون بالجنون من أجل المنتخب الوطني".

تابع "هذا يؤكّد مدى فخرهم، وفي النهاية، كلاعب كرة قدم، هذا هو الأفضل، بلدك فخور بما تقوم به وبالطريقة التي تلعب مع بلوغ الأدوار المتقدّمة".

أضاف "فقط آمنوا بذلك. إذا آمنوا بمقدورهم فعلها".

وقد يلعب مهاجم سيتي فيل فودن دوراً كبيراً في تشكيلة ساوثغيت التي تخوض النهائيات القارية في مجموعة تضمّ صربيا، الدنمارك وسلوفينيا، وذلك بعد موسم جيّد مع ناديه.

اختير ابن الثالثة والعشرين وصاحب 24 هدفاً هذا الموسم أفضل لاعب في الموسم الجمعة من قبل رابطة الصحافيين الرياضيين، متفوّقًا على منافسيه لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، وزميله في سيتي الدولي الإسباني رودري.

ورأى غوارديولا ان فودن الذي نشأ في الفئات العمرية للنادي الأزرق ليبرز بين أهمّ لاعبيه، قد يصبح من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي "لهذا النادي تاريخ عريق... اعتقد ان النادي ضمّ على مرّ السنين لاعبين رائعين جداً".