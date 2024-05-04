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صدمة جديدة لـ محمد صلاح في إنجلترا

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محمد صلاح- ليفربول

محمد صلاح-

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن صدمة جديدة للدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وذلك بعد تراجعه في سباق أفضل لاعبي البريميرليج هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة: “محمد صلاح جاء في المركز الثامن في ترتيب أفضل لاعبي المقدمة من رابطة النقاد الرياضين، والتي توج بها فيل فودن لاعب مانشستر سيتي”.

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وتابعت: “فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول حل في المركز السابع قبل صلاح، فيما جاء أليكسيس ماك أليستر في المركز الخامس عشر”.

وأكملت: “ديكلان رايس لاعب أرسنال حل في المركز الثاني بعد فودن، وجاء رودري لاعب مانشستر سيتي في المركز الثالث، فيما حل أوديجارد لاعب أرسنال في المركز الرابع”.

واختتمت الصحيفة: “أولي واتيكنز لاعب أستون فيلا حل في المركز الخامس، فيما جاء كول بالمر لاعب الإنجليزي في المركز السادس”.

وانطلقت مباريات الجولة الـ36 من عمر الدوري الإنجليزي أمس بمواجهة إيفرتون ضد لوتون تاون، على أن تستكمل باقي مباريات الجولة اليوم وغدًا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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