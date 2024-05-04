حقيقة منح كولر شارة قيادة الاهلي لـ علي معلول

حسم الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الجدل المثار بشأن منح الدولي التونسي علي معلول شارة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة تكريمًا لعطاءه مع المارد الأحمر.

واستقر الجهاز الفني على عدم منح أي لاعب شارة الكابتن بطريقة استثنائية، على أن يتم منح الشارة لأقدم اللاعبين في أرضية الملعب.

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ويلتقي النادي الاهلي نظيره الجونة مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يغيب محمد الشناوي كابتن الأحمر بسبب الإصابة، كما يغيب رامي ربيعة بسبب الإيقاف.

ويمتلك علي معلول فرصة ذهبية لارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر في مباراة الجونة اليوم، حال غياب الثلاثي محمد هاني عمرو السولية وكريم نيدفيد عن مباراة اليوم.

وتضاءلت فرص لحاق محمد هاني بمباراة الاهلي والجونة اليوم بسبب شكواه من الإصابة في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، في الوقت ذاته يعتمد كولر على الثلاثي إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية في وسط الملعب على حساب السولية ونيدفيد.