مايكل أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة بورنموث

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ضيفه فريق بورنموث، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال لمواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: ساليبا، ماجاليس، تومياسو وبن وايت.

خط الوسط: رايس، بارتي وأوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، وهافرتز.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة جمعها من الفوز في 25 مباراة والتعادل فى 5 وخسارة مثلها، وتسجيل 85 هدفًا وتلقي 28، ويأتي فريق بورنموث في المركز العاشر برصيد 48 نقطة فقد لعب الفريق حتى وقتنا هذا 35 لقاء بواقع " 13 فوز – 9 تعادلات – 13 هزيمة ".