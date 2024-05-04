وزير الرياضة يُشيد بنتائج اتحاد الهجن بكأس العرب الأولي للهجن العربية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنتائج الاتحاد المصري لرياضة سباقات الهجن والقبائل العربية في كأس العرب الأولي للهجن العربية، والتي أقيمت بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية،بمشاركة 16 دولة، بجوائز مالية وعينية تتجاوز الـ3 ملايين ريال.

وحصد الاتحاد المصري المركز الثالث في شوط الماراثون والمركز الرابع في شوط السرعة مع رواد الهجن بالدول العربية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن هذه النتائج تُعد انجازاً لرياضة الهجن والرياضة المصرية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم رياضة الهجن، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة، والحرص علي تنظيم واستضافة العديد من البطولات والفعاليات على المستوى الدولي، لافتاً أن هذه النتائج تُعد ثمرة جهود كبيرة بذلت من قبل الاتحاد خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، قدم الشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن الشكر لوزير الشباب والرياضة علي الدعم المتواصل لاتحاد الهجن، مؤكداً أن الاتحاد المصري سيواصل العمل الجاد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في رياضة الهجن.

