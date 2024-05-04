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أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمباراة قادش في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد التشكيل الرسمي لمواجهة قادش ضمن منافسات بطولة للموسم الحالي 2023-2024.

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 حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ناتشو ــ فيران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش – أردا جولر – إدواردو كامافينجا ــ داني سيبايوس.

 خط الهجوم: إبراهيم دياز – خوسيلو.

ضمت دكة بدلاء الملكي كل من .. لونين – كيبا أريزابالاجا – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – فيرلاند ميندي – أنطونيو روديجر.

و يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني  برصيد 84 نقطة، بينما يأتي قادش  في المركز 18 برصيد 26 نقطة.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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