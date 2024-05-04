إسماعيل يوسف يوجه نصيحة لـ جوميز قبل مواجهة نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - وجه إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، رسالة خاصة للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للقلعة البيضاء، وذلك قبل مواجهة نهضة بركان، ضمن منافسات نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

وتقرر مواجهة الزمالك نظيره سموحة، غدًا الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "برج العرب" بالدوري المصري، وذلك قبل موقعة نهضة بركان بنهائي كأس الكونفدرالية.

وتحدث إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "مستوى الزمالك الفني في الطالع خلال الفترة الحالية، ويجب أن يثبت جوميز طريقة اللعب قبل نهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "المدرب البرتغالي أمامه أسبوع يضبط بعض الأمور التكتيكية، لأن المباراة في المغرب ستكون صعبة، وعليه أن يُركز على إنهاء الهجمات".

وعن قدرة الزمالك في تحقيق اللقب: "الفارس الأبيض يستطيع، لكن قبل خوض مواجهة نهضة بركان عليه أن يلعب مباراة سموحة في الدوري بنفس التشكيل الذي سيلعب به مباراة الفريق المغربي".

وأتم إسماعيل يوسف تصريحاته: "بالتأكيد، الزمالك لن يتأثر بغياب شيكابالا، هناك بدائل كثيرة تفيد الفريق، خاصة أن الأخير سيغيب شهرًا ونصف لأن إصابته كبيرة، واللاعبون الموجودون عندهم الدفعة الكبيرة، وجوميز عنده حلول أخرى".