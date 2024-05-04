اَرسنال يفوز على بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال الفوز على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء فوز الجانرز على بورنموث بعد السيطرة الكبيرة على مجريات الشوطين الأول والثاني، مما جعل هناك ثغرات في دفاع الخصم.

واستطاع كاي هافيرتز الحصول على ركلة جزاء، حيث نجح في وضعها بالشباك اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 45.

بينما في المنتصف الثاني من المباراة، بحث لاعبو بورنموث عن هدف التعادل من خلال السيطرة على أغلب مجريات الشوط، وكاد دومينيك سولانكي أن يعدل النتيجة لولا إنقاذ ديفيد رايا.

بينما سجل لياندرو تروسارد الهدف الثاني لصالح آرسنال مع الدقيقة 70، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من ديكلان رايس.

وأحرز ديكلان رايس الهدف الثالث للجانرز بحلول الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بعد صناعة البرازيلي جابريل جيسوس.

ورفع آرسنال رصيده للنقطة 83 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 48 في المركز العاشر.