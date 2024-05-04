ترتيب البريميرليج بعد فوز اَرسنال على بورنموث

ياسر رشاد - القاهرة - حقق اَرسنال فوزًا مهمًا على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاع اَرسنال للنقطة 83 في صدارة البريميرليج بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 48 في المركز العاشر.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في إطار نفس الجولة الـ 36.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

- آرسنال، 83 نقطة.

- مانشستر سيتي، 79 نقطة.

- ليفربول، 75 نقطة.

- أستون فيلا، 67 نقطة.

- توتنهام، 60 نقطة.

- مانشستر يونايتد، 54 نقطة.

- نيوكاسل يونايتد، 53 نقطة.

- وست هام، 49 نقطة.

- تشيلسي، 48 نقطة.

- بورنموث، 48 نقطة.

- ولفرهامبتون، 46 نقطة.

- برايتون، 44 نقطة.

- فولهام، 43 نقطة.

- كريستال بالاس، 40 نقطة.

- إيفرتون، 37 نقطة.

- برينتفورد، 35 نقطة.

- نوتينجهام فورست، 26 نقطة.

- لوتون تاون، 26 نقطة.

- بيرنلي، 24 نقطة.

- شيفيلد يونايتد، 16 نقطة.