دي يونج أبرز غيابات برشلونة أمام جيرونا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن قائمة البارسا لمواجهة جيرونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويغيب لاعبين مؤثرين عن قائمة برشلونة أمام جيرونا، حيث يفقد البارسا للثلاثي أليخاندرو بالدي، جافي وفرينكي دي يونج غير متاحين وهذا لنهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة برشلونة وجيرونا في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

قائمة برشلونة أمام جيرونا

وكانت قائمة برشلونة أمام جيرونا، قد جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

وسط الملعب: أوريول روميو، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.