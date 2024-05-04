سام مرسي يقود إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي مرة آخرى

قاد الدولي المصري سام مرسي، فريقه إبسويتش تاون للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على هيدرسفيلد، في الجولة 46 من بطولة الشامبيونشيب.

وتمكن فريق أبسويتش تاون من الفوز على نظيره هيدرسفيلد بنتيجة 2-0، حيث كان يحتاج فريق إبسويتش تاون للتعادل فقط من أجل التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه تمكن من الفوز بثنائية نظيفة

وافتتح التسجيل الويلزي ويس بيرنس، في الدقيقة 27 من الشوط الأول، ثم أضاف اوماري هوتشينسون الهدف الثاني في الدقيقة 48 من صناعة المصري سام مرسي.

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وبهذا الفوز ارتفع رصيد إبسويتش تاون إلى النقطة 96 في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن ليدز يونايتد الثالث، بينما تواجد هيدرسفيلد في المركز 23 وقبل الأخير.

وكانت آخر مشاركة لفريق أبسويتش تاون في البريميرليج بـ موسم 2001/2002.

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها الدولي المصري سام مرسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.