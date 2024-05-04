ناد إنجليزي مفاجأة يفاوض محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية مفاجأة، أن هناك ناد إنجليزي كبير، يفاوض قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، أسطورة ليفربول، في الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد محمد صلاح رفقة ليفربول في صيف 2025، وتشير بعض التقارير إلى استمراره داخل آنفيلد لمدة موسم آخر.

ووفقًا لـ صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، فإن هناك تطورات بشأن مستقبل محمد صلاح.

وتابعت الصحيفة إن نادي آرسنال يحاول التعاقد مع أسطورة ليفربول محمد صلاح، في الصيف القادم، بطلب من ميكيل أرتيتا لتدعيم مركز الجناح الأيمن رغم وجود اللاعب بوكايو ساكا.

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وأضافت أن المدير الرياضي لنادي آرسنال إيدو، يريد محمد صلاح ليكون هناك منافسة أقوى في مراكز الأجنحة مع وجود بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسار، ومن الممكن أن يلعب مهاجمًا رفقة هافيرتز.

يذكر أن محمد صلاح سجل 17 هدفًا هذا الموسم، وصنع 9، من 29 مباراة خاضها.

وسجل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 17 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى في 29 مباراة في البطولة.

ويضم نادي آرسنال في صفوفه الدولي المصري محمد النني.