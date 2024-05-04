محمد صلاح قد يزامل محترف مصري آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يمكن أن نرى ثنائي منتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال، في صفوف نفس الفريق، عن طريق انتقال الأول إلى صفوف الثاني.

وأشارت صحيفة "ديلي إكسبرس" إلى أن أرسنال قد يحول خطته السابقة بجلب مهاجم صريح، ويضم الجناح المصري محمد صلاح، ليعزز خيارات ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق، وخاصة بعد المشاجرة الأخيرة التي جمعت بين اللاعب ويورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وهكذا قد يزامل صلاح مواطنه النني، في صفوف أرسنال الإنجليزي، وينتهي عقد الأول مع ليفربول، بنهاية العام المقبل 2025.

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