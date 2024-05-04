"ألعاب نارية وسام مرسي يقرأ القرآن".. إيبسويتش على بعد خطوة من التأهل للدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استقبلت جماهير نادي إيبسويتش تاون الذي يحترف في صفوفه المصري سام مرسي، فريقها بالألعاب النارية قبل مواجهة هدريسفيلد في تشامبيونشيب، وتقام المباراة حاليا ويتقدم فيها الأول بهدفين نظيفين، وصنع المصري الهدف الثاني.

وأصبح إيبسويتش تاون، على بعد خطوة من التأهل إلى الدوري الإنجليزي، إذ أنه بهذه النتيجة يحتل المركز الثاني، برصيد 96 نقطة، وتقام حاليا مباراة أخرى بين ساوثهامبتون وليدز، وسجل الأول هدف التقدم، إلا أن ليدز أدرك التعادل سريعا، وإذا انتهى اللقاء هكذا، يحتل ليدز المركز الثالث برصيد 91 نقطة.

وظهر سام مرسي، قبل المباراة، وهو رافعا يده إلى السماء، وبدى كأنه يقرأ القرآن، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللاعب المصري، وكتب أحدهم: "سام مرسي يقرأ الفاتحة".

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