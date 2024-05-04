أرسنال يضرب بورنموث بثلاثية ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة أرسنال وبورنموث التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أرسنال على بورنموث بنتيجة 3-0 في ملعب الإمارات.

سجل هدف أرسنال الأول، بوكايو ساكا في الدقيقة 45.

سجل هدف أرسنال الثاني، تروسارد في الدقيقة 70.

سجل هدف أرسنال الثالث، ديكلان رايس في الدقيقة 90+7.

وبهذا الفوز احتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 83 نقطة، بينما احتل بورنموث المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

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