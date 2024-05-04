ديفيد رايا يستعيد جائزة القفاز الذهبي لـ آرسنال بعد غياب 8 سنوات

نجح ديفيد رايا، حارس مرمى آرسنال، في استعادة القفاز الذهبي للجانرز في بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد غياب دام لـ 8 سنوات.

وحسم ديفيد رايا، حارس آرسنال، جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في الدوري الإنجليزي 2023-2024، حيث يتبقى جولتين عن نهاية الموسم الجاري.

وتمكن رايا من الحفاظ على نظافة شباكه 15 مرة من أصل 30 مباراة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، يليه جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، حافظ على نظافة شباكه 12 مرة، ولكنه لن يستطيع اللحاق بنجم آرسنال.

اقرأ أيضاً.. سام مرسي يقود إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي مرة آخرى

ويعد الحارس الأسباني أول لاعب لآرسنال يحقق 15 شباك نظيفة في الدوري منذ بيتر تشيك موسم 2015-2016.

وحقق آرسنال الفوز على حساب نظيره بورنموث، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل الجانرز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة حصدهم من 36 مباراة.