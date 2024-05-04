كهربا وعطية.. دكة بدلاء الأهلي في مباراة الجونة

5 تغييرات.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح - محمود كهربا - أكرم توفيق - رضا سليم - مروان عطية - كريم نيدفيد - محمود الزنفلي - أنتوني موديست - محمد هاني.‏

شهدت دكة بدلاء النادي الأهلي في مباراة الجونة، جلوس 3 لاعبين شاركوا بشكل أساسي بلقاء الإسماعيلي الماضي.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية