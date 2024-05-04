للمرة الثالثة في تاريخ أرسنال.. ديفيد رايا يحصد القفاز الذهبي للدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد حارس نادي أرسنال، ديفيد رايا، جائزة القفاز الذهبي للدوري الإنجليزي.

وجاء ذلك بعد الحفاظ على نظافة شباكه في 15 خلال 36 لقاء حتى الآن، وقبل نهاية موسم 2023/24 بمباراتين، حيث حقق منافسه بيكفورد 12 شباك نظيفة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يحصد فيها حارس لأرسنال جائزة القفاز الذهبي للدوري الإنجليزي في التاريخ، بعد فوتشيك تشيزني موسم 2013/14، وبيتر تشيك 2015/16.

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