الإسماعيلي يكسر سلسلة النتائج السلبية أمام فاركو في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الإسماعيلي وفاركو التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الإسماعيلي على فاركو 2-0 في ملعب برج العرب.

سجل هدف الإسماعيلي الأول، عمر الساعي في الدقيقة 22.

سجل هدف الإسماعيلي الثاني، محمد دسوقي في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز كسر الدراويش سلسلة النتائج السلبية، حيث لم يفز خلال آخر 4 لقاءات في الدوري.

واحتل الإسماعيلي المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما احتل فاركو المركز 17 برصيد 13 نقطة.

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