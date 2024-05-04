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آرسنال يتخطّى بورنموث ويعزّز صدارته للدوري الإنجليزي

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
تخطّى آرسنال عقبة ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من منافسات الممتاز لكرة القدم.
 
وبصم كلّ من بوكايو ساكا (45 من ركلة جزاء) والبلجيكي لياندرو تروسار (70) وديكلان رايس (90+7) على أهداف "الغانرز".
 
وبهذا الفوز المستحق رفع آرسنال رصيده إلى 83 نقطة من 36 مباراة لعبها إلى حد الآن في البريميرليغ معزّزاً صدارته للمسابقة المحلية بفارق أربع نقاط عن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي خاض مباراتين أقل من منافسه.
 
أمّا بورنموث فقد تجمّد رصيده عند 48 نقطة في المرتبة العاشرة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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