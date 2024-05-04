بايرن ميونيخ يتعثر أمام شتوتغارت قبل مواجهة ريال مدريد



سجل شتوتغارت هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 3-1 على ضيفه بايرن ميونيخ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت، قبل أن يواجه الفريق البافاري ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري الأبطال هذا الأسبوع.



ويحل بايرن، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين أمام شتوتغارت ثالث الترتيب قبل مباراتين على النهاية، ضيفاً على ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل بعد تعادلهما 2-2 في ميونيخ.



وتقدم شتوتغارت بفضل تسديدة ليونيداس ستيرغيو من فوق الحارس مانويل نوير في الدقيقة 29 بعدما أهدر ثلاث فرص ذهبية.



وأدرك بايرن التعادل من ركلة جزاء سجلها هاري كاين في الدقيقة 37 محرزاً هدفه 36 في الدوري هذا الموسم.



ويبتعد كاين بفارق خمسة أهداف عن الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد والمسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي في 2021.



لكن البديل جونغ وو-يونغ تفوق على نوير ليضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 84، قبل أن يختتم سيلاس التسجيل بتسديدة منخفضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

(رويترز)