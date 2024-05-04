ريال مدريد يتجاوز قادش ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني

اقترب فريق ريال مدريد من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعد الفوز على ضيفه قادش 3-صفر اليوم السبت في الجولة الـ34 لليغا.



وحسم الفريق المدريدي الفوز بهدفين في الشوط الثاني، ويدين بالفضل للاعبه المغربي الشاب إبراهيم دياز الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 51 وصنع الهدف الثاني لجود بيلينغهام في الدقيقة 68.



واختتم خوسيلو أهداف ريال مدريد في الدقيقة 93.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي.



وقد يتوج الريال بلقب الدوري الإسباني الليلة حال تعثر برشلونة الذي يحل ضيفا على جيرونا صاحب المركز الثالث برصيد 71 نقطة في وقت لاحق اليوم السبت.



أما قادش فقد تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر ليبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.

(الجزيرة)