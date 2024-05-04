ريال مدريد يفوز على قادش ويقترب من حسم الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره قادش بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول من خلال اللاعب إبراهيم دياز في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب جود بيلينجهام في الدقيقة 68، وأحرز خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة لتنتهي المواجهة بفوز الملكي بثلاثية نظيفة.

ووصل ريال مدريد للنقطة 87 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، بينما يحتل جيرونا المركز الـ 18 بـ 26 نقطة.

وحال تلقى برشلونة خسارة أمام جيرونا اليوم، فأن ريال مدريد سيتوج بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ناتشو ــ فيران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش – أردا جولر – إدواردو كامافينجا ــ داني سيبايوس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز – خوسيلو.