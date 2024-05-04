الاهلي يتقدم على الجونة بهدف إمام عاشور في الشوط الأول

تقدم فريق الاهلي على نظيره الجونة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا في الجولة 21 من الدوري المصري ستاد القاهرة الدولي.

وسجل هدف التقدم على الجونة لصالح النادي الاهلي إمام عاشور لاعب الوسط، في الدقيقة 38.

وأحرز عاشور هدف الأحمر من تسديدة صاروخية من من خارج منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

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وشهد تشكيل الاهلي تغيير اضطراري حيث دفع كولر بـ كريم نيدفيد أساسيًا بدلا من عمرو السولية بعد إصابة الأخير بالإجهاد قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما بعد قليل على استاد القاهرة.

تشكيل الاهلي لمباراة الجونة في الدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏

الوسط: نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.‏

الهجوم: وسام أبو علي.‏

ويحتل فريق الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد فريق الجونة المركز السادس برصيد 28 نقطة.