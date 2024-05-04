مودريتش يكسر رقم بوشكاش التاريخي مع ريال مدريد

تخطى النجم الكرواتي لوكا مورديتش، سجل الأسطورة فيرينتس بوشكاش في الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، بعد صمود منذُ عام 1965.

وأصبح مودريتش، أكبر لاعب سنًا يشارك في مباراة بالدوري الإسباني الممتاز، بعد خوضه مباراة قادش، اليوم السبت، والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

بعمر 38 عامًا و238 يومًا، أصبح لوكا مودريتش أكبر لاعب يلعب مباراة في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، متغلبًا على الرقم القياسي المسجل باسم بوشكاش منذ عام 1965.

اقرأ أيضًا: الاقتراب من اللقب.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على قادش

وكان الأسطورة، بوشكاش خاض في 21 من نوفمبر من عام 1965، آخر مباراة في الدوري مع ريال مدريد في سن 38 عاما و233 يوما ضد إشبيلية.

وأيضًا يعتبر لوكا مودريتش، هو أكبر لاعب في ريال مدريد، يخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، بعد مواجهة الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وكان آخر سجل قد حققه بوشكاش هو 39 عاما و36 يوما في مايو من عام 1966، وفقا لبيانات موقع “بي سوكر” المتخصص.