لقاء التتويج.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

حقق نادي ريال مدريد، فوزًا هامًا على قادش في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة، فيما يأتي برشلونة وصيفًا برصيد 73 نقطة.

وأصبح النادي الملكي، على بعد نقطة واحدة فقط من حسم لقب الدوري الإسباني “الليجا” بشكل رسمي.

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مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني:

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد، نظيره فريق غرناطة، مساء يوم السبت الموافق 11 مايو، في المباراة التي ستقام على ملعب “لوس كارمنس الجديد”، في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام غرناطة:

ومن المقرر أن تنقل مواجهة ريال مدريد أمام غرناطة، عبر قنوات “بي أن سبورتس” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بكونها الناقل الحصري لحقوق مباريات الدوري الإسباني.