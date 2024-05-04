هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح وولفرهامبتون في الدوري الإسباني

حقق نادي مانشستر سيتي، فوزًا كبيرًا على وولفرهامبتون (5-1)، اليوم السبت، في مباراة احتضنها ملعب الاتحاد بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف مانشستر سيتي عبر؛ المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند “سوبر هاتريك”، في الدقائق (12، 35، 45+3 و54)، جوليان ألفاريز الخامس (ق 85).

وعلى الجانب الأخر أحرز هي تشان هوانج هدف وولفرهامبتون الوحيد (ق 53).

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة رقم 82، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف آرسنال بفارق نقطة وحيدة، فيما ظل وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة.

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تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كيل ووكر – أكانجي – ناثان آكي – جفارديول.

خط الوسط: رودري – كيفين دي بروين – ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: برناردو سيلفا – فيل فودين – إيرلينج هالاند.

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون كالآتي: سا – سيميدو – توتي – كيلمان – بوينو – تراوري – جوميز – ليمينا – نوري – هوانج – كونيا