تمكن نادي مانشستر سيتي، من اكتساح نظيره وولفرهامبتون (5-1)، اليوم السبت، في مباراة احتضنها ملعب الاتحاد بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق، إيرلينج هالاند رباعية في الدقائق (12، 35، 45+3 و54)، جوليان ألفاريز الخامس (ق 85).

فيما أحرز هي تشان هوانج هدف الذئاب الوحيد (ق 53).

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة رقم 82، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف آرسنال بفارق نقطة وحيدة، فيما ظل وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون:

1- آرسنال: 83 نقطة

2- مانشستر سيتي: 82

3- ليفربول: 75

4- أستون فيلا: 67 نقطة

5- توتنهام: 60

6- نيوكاسل يونايتد: 56

7- مانشستر يونايتد: 53 نقطة

8- تشيلسي: 51

9- وست هام: 49

10- بورنموث: 48 نقطة

11- وولفرهامبتون: 46

12- برايتون: 44

13- فولهام: 43

14- كريستال بالاس: 40

15- إيفرتون: 37

16- برينتفورد: 36

17- نوتينجهام فورست: 29

18- لوتون تاون: 26

19- بيرنلي: 24

20- شيفيلد يونايتد: 16